Muş’ta yaban hayvanlarına yem desteği

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devam ediyor. DKMP ekipleri, kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere karlı dağları aşarak yaşam alanlarına yem bırakmaya devam ediyor.

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