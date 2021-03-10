Muş’ta Miraç Kandili idrak edildi

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Muş’ta Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Akşam namazıyla merkez Çağlayan Camisi'ne gelmeye başlayan vatandaşlar, Kur'anı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi. Kasidelerin de okunduğu gecede, camiyi dolduran cemaate, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından vaaz verildi. Program, eda edilen namazların ve hayırsever vatandaşların ikramıyla sona erdi. Öte yandan Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

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