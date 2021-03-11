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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto'da kan bağışı kampanyası

İHA

Varto'da kan bağışı kampanyası

Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İlçe Müftüsü Bayram Öztürk’le birlikte kurum çalışanları, Belediye İş Hanı önüne getirilen Kızılay otobüsüne gelerek kan verdi. Korona virüs tedbirlerinin dünya genelinde etkili olduğu ve Muş’un da Türkiye haritasında az riskli iller arasında görünmesinin ardından Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat tarafından davet edilen Kızılay ekibi, vatandaşlardan bağış almaya başladı. Kızılay otobüsünde görevli Dr. A. Sadullah Dost ve ekibi, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezinde kan almaya başladıklarını belirten Yonat, "Türkiye genelinde kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarındadır. Kan ihtiyacını karşılamak üzere korona virüs tedbirlerinin normalleşme dönemine geçmesi ile birlikte Muş’un Varto ilçesinde kampanya başlatmış bulunmaktayız. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ile imamlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Bu tutumlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Varto ilçesi, kültürel ve sosyal etkinliklerde entelektüel seviyesi diğer ilçelere göre yüksek bir ilçemizdir. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Korona virüs tedbirleriyle birlikte kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kana ihtiyacımız var, onun için biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 510 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Bugünde Vartoluların duyarlı davranması ve kan vermeleri bizleri sevindirdi. Varto ilçemizde 140 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ederim” dedi.
İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ise Başkan Yonat’ın daveti üzerine kan vermeye geldiklerini belirterek, “İlçemizde sürekli kan bağışı yapılıyor. Varto bu konuda çok duyarlı, kurum olarak bizde imamlarımızla destek vermek amacıyla kan bağışında bulunmaya geldik. Günün birinde verdiğimiz bu kanın bize geri döneceğini düşünürsek sürekli kan vermemiz gerekmektedir. İlçe Müftülüğü adına kan bağışına destek veriyoruz. Herkesi kan vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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