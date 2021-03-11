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Muş'ta, mavi kategoride kalmak için tedbirler tavizsiz uygulanıyor

DHA

Muş'ta, mavi kategoride kalmak için tedbirler tavizsiz uygulanıyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)TÜRKİYE'deki risk haritasına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yerini kaybetmeyen Muş´ta, denetimler sıkı bir şekilde sürüyor. Kentteki denetim faaliyetlerine katılarak vatandaşları uyaran Vali İlker Gündüzöz, "Maske, mesafe ve temizliğe uyacağız. Hiçbir taviz yok" dedi.
İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs ile mücadelede hayata geçirdiği 'Dinamik Denetim Süreci' uygulaması kapsamında, Muş´ta yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri sürüyor. Risk haritasına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan kentte, Vali İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu ile beraber denetimler gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret ederek, işletmecilerle görüşen Vali Gündüzöz, işletme sahipleri ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterilmesi uyarısında bulundu. Kurallara uyulmadığı takdirde mavi kategori ile düşük riskli iller arasında olmaktan dolayı elde edilen başarının kaybedilebileceğinin altını çizen Vali Gündüzöz, Muş´un iyi bir noktada olduğunu ve bunu koruyacaklarını vurguladı.
`MASKE, MESAFE VE TEMİZLİĞE UYMAK ZORUNDAYIZ´
Dünyada ve Türkiye´de küresel salgının devam ettiğini belirten Vali Gündüzöz, Türkiye´nin salgınla mücadelede iyi bir nokta yakaladığını söyledi. Vali Gündüzöz, "Tabii kontrollü normalleşme döneminin gereği olarak da, biz denetimleri artırdık. Çünkü insanlarda bir gevşeme olmamalı. Maske, mesafe ve temizliğe uymak zorundayız. Genel olarak da bazı istisnalar olmakla birlikte, bu kurallara uyulduğunu görüyoruz. Muşlu vatandaşlarımızın lütfen bu konuya hassasiyet göstermesini istiyoruz. Yani eğer dükkânlar, halı sahaların tekrar kapansın istemiyorsak, bu kurallara uyacağız. Ondan sonra daha çok üzülüyoruz. Vatandaşımız geçimini sağlarken, birtakım sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Devlet olarak elbette biz destekliyoruz ama sonuç itibariyle bu kontrollü normalleşme de eğer kurallara uyarsak, bizim ilimiz mavi kategorideki iller arasında olmaya devam eder, insanlarımız ölmez ve ekonomik ticarette olması gerektiği gibi rayında gider" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-11 15:36:36

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