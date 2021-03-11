Varto’da ‘Kara Çarşamba’ etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’da ‘Kara Çarşamba’ etkinliği

İHA

Varto’da ‘Kara Çarşamba’ etkinliği

Muş’un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından ‘Kara Çarşamba’ günü nedeniyle yemek dağıtıldı.
Pir Sultan Abdal Kütür Derneği, Alevi inancına göre ‘Kara Çarşamba’ nedeniyle bir program düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, mart ayının ilk haftasına denk gelen çarşamba gününün erkeklerin alınlarına kara bir leke ya da is sürerek hastalara şifa verilsin diye bazı inançların yapılmasında niyazda bulunulduğunu belirterek, “Tunceli, Bingöl ve Varto çevresinde ‘Kara Çarşamba’ olarak kabul edilen ve mart ayının ilk çarşamba günü erkeklerin alınlarına kara bir leke ya da is sürerek, ondan sonra ırmak ya da derelere girerek bu karaları temizlerlerdi. Ayrıca yabani gül ağacı, kuşburnu ağacı veya esnek ağaçların uçları kesilir ve bu uçlara daire şekli verilmek üzere bir birlerine bağlanarak bir daire veya çember oluşturulurdu. Tüm insanlar bu çemberden özellikle hasta olanlar geçirilirdi. Böylelikle kurdun ağzı bağlanırdı, hayvanlara zarar vermesin diye. Başka bir deyişle bugünün anlamı, hastalarımıza şifa verilsin, bugünün hatırına kurtlar hayvanlarımıza dokunmasın diye dua ve niyazda bulunulurdu. Bugünde ayrıca Hazreti Muhammed’in yapılan eziyetlerden kurtulduğu gün olarak da anılır. Halk bir araya gelerek dua ve niyazlarla bugünü anar. Bugünde şubatın son ve martın ilk haftası arasındaki çarşamba gününde evlerde çokça sevilen yemekler yapılıp bir kısmı fakirlere ya da o köydeki tüm canlar davet edilerek ikram edilirdi. Özellikle ğaşıl yemeği yapılır ve tercih edilirdi. Bir bakıma nefsin için ne istersen bir başkasına da onu dile ya da iste inancının ve ilkesinin gereğini yerine getirilmektir” dedi.
Programda, katılımcılara yöresel yemek olan gaşil ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı sonra korona virüsün tehlikesini anlattı
YEREL HABERLER Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı ...
Muş'ta, mavi kategoride kalmak için tedbirler tavizsiz uygulanıyor
YEREL HABERLER Muş'ta, mavi kategoride kalmak için tedbirler ...
Mart ayında karın 4 metreyi bulduğu yolda çalışma İş makinelerinin açtığı karla kaplı yollarda tüneller oluştu
YEREL HABERLER Mart ayında karın 4 metreyi bulduğu yolda çalışma İş ...
Emekli müdür yıllar sonra avukat kızıyla Varto’ya döndü
YEREL HABERLER Emekli müdür yıllar sonra avukat kızıyla Varto’ya ...
Varto'da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Varto'da kan bağışı kampanyası
Muş’ta Miraç Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Muş’ta Miraç Kandili idrak edildi
Muş’ta 100 bin buzağı doğumu bekleniyor Muş’ta biberonla beslenen buzağılar renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Muş’ta 100 bin buzağı doğumu bekleniyor Muş’ta ...
Muş'ta 2021 yılının ilk ‘Avcı eğitim kursu’ tamamlandı
YEREL HABERLER Muş'ta 2021 yılının ilk ‘Avcı eğitim kursu’ ...
Muş'ta yasadışı avlananlara ceza
YEREL HABERLER Muş'ta yasadışı avlananlara ceza
Muş’ta yaban hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Muş’ta yaban hayvanlarına yem desteği
Malazgirt’in otlu peynirinden yapılan pizzaya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Malazgirt’in otlu peynirinden yapılan pizzaya yoğun ...
'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
YEREL HABERLER 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
Muş’ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 yılda 30’a yükseldi
YEREL HABERLER Muş’ta tekstil atölyesi sayısı devlet desteğiyle 6 ...
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
YEREL HABERLER Muş Ovası'nda kardelen güzelliği