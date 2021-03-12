Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşları satmak istiyor



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, evinin penceresinden gökyüzünü izlediği sırada ateş parçasının karla kaplı araziye düştüğünü fark eden Namık Kandemir (38), birkaç gün sonra araziye giderek, kara saplanan farklı fiziki yapıya sahip parlayan taşları topladı. Bulduğu taşların gök taşı olduğunu ileri süren Kandemir, incelemelerden sonra satıp, bir kısmıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istediğini söyledi.

Muş´ta yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Namık Kandemir, gece saatlerinde evinin penceresinden gökyüzünü izlediği sırada, ateş parçasının karla kaplı araziye düştüğünü fark etti. Tedirgin olan Kandemir, sık sık haberlerde izlediği gök taşı olaylarından birinin olabileceğini tahmin ederek, bir süre sonra araziye gidip, incelemelerde bulundu. Arazinin bembeyaz kar örtüsüyle kaplı olması nedeniyle kara saplı taş parçalarını toplayan Kandemir, alıp, evine götürdü.

Ağırlığı ve parlaklığı nedeniyle farklılık gösteren taşların incelenerek, gök taşı olup olmadığının belirlenmesini isteyen Namık Kandemir, "Akşam evde yatmıştım, saat 03.0004.00 gibi bir şeyler atıştırmak için uyandım. Daha sonra uyumak için odaya gittim. Camdan dışarı baktığım sırada yıldız kaydığını fark ettim. Yarım dakika sonra gökten bir ateş topu geldiğini fark ettim. Tedirgin oldum ama ne olduğunu da bilmiyordum. Maddi değerinin de olup, olmadığını bilmiyordum. 12 gün sonra televizyondan, haberlerden duydum ve maddi değeri olduğunu görünce almak için araziye gittim. Ateş topunun düştüğü gün kar vardı yerde, taş parçaları kara saplanmıştı. Düşen taş parçaları kar üzerinde çukur oluşturmuştu. Taş parçalarını kara saplanmış olarak aldığım için gök taşı gerçekliğinden şüphem yok" diye konuştu.

Kandemir ayrıca taşların gerekli incelemelerden sonra gök taşı çıkması halinde satıp, paranın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmayı düşündüğünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-03-12 09:53:00



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