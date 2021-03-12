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Bulanık'ta kar yağışı Ekipler yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor

İHA

Bulanık'ta kar yağışı Ekipler yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor

– Muş’un Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karla mücadele ekipleri de yolları açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor.
Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hayatın durma noktasına geldiği ilçede, belediye personeli çalışmalarını aralıksız sürdürürken buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarını yürütüyor. 4 kepçe, 2 greyder ve 5 kamyon ile yürütülen karla mücadele çalışması tüm cadde ve sokaklarda devam ediyor. Toplanan kar yığınlarının kamyonlara şehir dışına taşındığı ilçede kapanan 56 köy ve 34 mezra yolunun da ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Bulanık Belediyesi Makine İkmal Birim Sorumlusu Zafer Yıkılmaz, dün gece başlayan kar nedeniyle teyakkuzda olduklarını belirterek, “Sabah erken saatlerde kar yağışının durması ile ekiplerimiz şu an çarşı merkezinde çalışıyor. 15 personel, 2 greyder, 4 kepçe ve 5 kamyon ile karla mücadelede çalışıyoruz" dedi.
Bulanık İlçe Özel İdaresi Müdürü Mahsun Çapalı ise ekiplerin kapalı olan yolların açılması için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Atılgan, "Sabah saatlerinden itibaren ilçemizde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Özellikle yüksek olan kesimlerde kar yağışı ve tipi ile birlikte 56 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yolların açılması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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