Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği

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Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dar gelirli ailelere kıyafet desteği verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından Bağlar ve Güzeltepe mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteğinde bulunulup, kadın acil destek uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

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