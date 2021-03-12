Muş’ta kartpostallık kış manzaraları Muş beyaza büründü

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Muş’ta sabah etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Sabah saatleriyle etkili olmaya başlayan kar yağışı kente adeta beyaz gelinlik giydirdi. Havadan görüntülenen kent merkezi, kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehir merkezinde inşası tamamlanan İmamı Şafii Camii heybetiyle hayran bırakırken, ağaç dallarında biriken kar taneleri de görsel şölen sunuyor.

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