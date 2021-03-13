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Köy yolu kardan kapandı, hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı Muş’ta KOAH ve diyaliz hastası 72 yaşındaki vatandaş, ekiplerce hastaneye sevk edildi

İHA

Köy yolu kardan kapandı, hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı Muş’ta KOAH ve diyaliz hastası 72 yaşındaki vatandaş, ekiplerce hastaneye sevk edildi

Muş’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan 72 yaşındaki KOAH ve diyaliz hastası Sabri Kırmızıyıldız, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan merkeze bağlı Gündoğan köyündeki diyaliz hastası vatandaş Sabri Kızılyıldız için 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Diyalize girmesi gereken hasta için bölgeye gelerek yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, tipi nedeniyle kar yüksekliğinin yer yer 3 metreyi bulduğu alanları zorlu çalışmayla açabildi. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye düştüğü yolda büyük zorlukla köye ulaşan iş makinesi, ambulansın toprak zeminde batma riskine karşı sağlıkçıları iş makinesiyle hastanın evine ulaştırdı. Evden alınan hasta 112 ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre hasta taşıma sedyesiyle taşınarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan Sabri Kızılyıldız, Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Babasının 15 yıldır KOAH hastası olduğunu ifade eden Hakan Kırmızıyıldız, 8 yıldan fazladır yatalak ve solunum cihazı kullandığını söyledi. Elektrik kesintisi nedeniyle 112’den yardım istediklerini kaydeden Kırmızıyıldız, “Elektrik olduğu zaman makinelerle idare ediyoruz ama elektrik kesintisi olduğu zaman hiç imkan olmuyor. Yollar kapalı olduğu için kendimiz götüremiyoruz. Yollar açık olsa dahi yatalak hasta olduğu için kendimiz götüremiyoruz ambulansın gelmesi lazım. Sağ olsun ekipler geldi yardım ettiler, yolu açtılar şimdi hastamızı götürmeye çalışacağız” dedi.
“Sağlıkçıları iş makinesiyle hasta evine bıraktım”
İl Özel İdaresi operatörü Necat Aslan ise merkeze 50 kilometre mesafedeki Gündoğan köyünde hasta bilgisi aldıklarını belirterek, “Muş İl Özel İdaresi olarak gece gündüz demeden ulaşımı vatandaşa sağlayıp hastamızı kurtardık. 5 saatlik çalışmayla hastayı kurtararak ambulansa teslim ettik. Tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 3 metre karın olduğu yerlerde ulaşımı açabilmek için çok zorlandık ve ulaşımı sağladık. Sağlık ekiplerini ambulansın toprak yolda batma riski olur diye iş makinesiyle hasta evine bıraktım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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