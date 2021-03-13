Muş´ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 134 köy yolundan 39'u açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu 95 köy yolunda güçlükle ilerleyebiliyor.

Bahar havası yaşanırken yeniden kar yağışının etkili olduğu Muş´ta, yaşam durma noktasına geldi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, 134 köy yolu ise ulaşıma kapatıldı. Köy yollarını açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 134 köy yolundan 39´unda ulaşımı sağladı. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, 95 köy yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Şehir merkezine 60 kilometre mesafede bulunan ve tipi ile fırtınanın kesintisiz etkisini gösterdiği yaklaşık 10 köyün bağlı olduğu Bostanket grup köy yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, araçlarıyla mahsur kalanları da kurtardı. Tipi ve fırtınanın yol açma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede ekipler, güçlükle ilerleyebildi.

Tipi ve fırtınanın etkili olduğu köy yolunda minibüsüyle mahsur kalan Mahfuz Tanrıkulu, "Allah razı olsun, İl Özel İdaresi ekipleri geldi, bizleri kurtardı. Çok teşekkür ediyorum. Köye yolcuları bıraktıktan sonra Muş merkeze geri dönüş yapacaktım. Tipi ve fırtına nedeniyle burada mahsur kaldım. Burada 1 metreden fazla kar var" diye konuştu.

Muş´ta bahar havası yaşanırken, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten İl Özel İdaresi ekip şefi Muhammed Yentür ise "İl Özel İdaresi ekipleri olarak köy yollarında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tipi ve fırtınaya rağmen yollarda karla mücadele çalışmasını kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirten iş makinesi operatörü Necati Arslan da "Bahar mevsiminin yaşandığı Muş´ta, kar yağışı yeniden etkili oldu. Birçok köyümüzün yolu ulaşıma kapandı. Bizler, İl Özel İdaresi ekipleri olarak çalışmalarımızı hemen başlatıp, vatandaşımıza hizmeti götürmekteyiz. Tipi ve fırtına bizi çok etkiliyor ama durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-03-13 11:13:50



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