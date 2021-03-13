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Kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için 5 saat süren seferberlik

DHA

Kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için 5 saat süren seferberlik


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, aniden rahatsızlanıp, kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan, yatağa ve cihaza bağlı KOAH hastası Sabri Kırmızıyıldız (72), İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Muş´ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze 50 kilometre mesafedeki Gündoğan köyünün yolu, ulaşıma kapandı. Gündoğan'da rahatsızlanan, yatağa ve cihaza bağlı KOAH hastası Sabri Kırmızıyıldız için sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Hasta için bölgeye gelerek, yol açma çalışması başlatan ekipler, tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı alanları zorlu çalışmayla açabildi. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü yolda büyük zorlukla iş makinesiyle köye ulaşan ekipler, ambulansın toprak zeminde batma riskine karşı sağlıkçıları iş makinesiyle hastanın evine ulaştırdı. Evden alınan hasta, sağlık görevlilerince yaklaşık 500 metre sedyeyle taşınarak, ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan Kırmızıyıldız, daha sonra Muş Devlet Hastanesi´ne sevk edildi.
Babasının 15 yıldır KOAH hastası olduğunu belirterek, sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Hakan Kırmızıyıldız, "Elektrik olduğu zaman makinelerle idare ediyoruz ama elektrik kesintisi olduğu zaman hiç imkan olmuyor. Yollar kapalı olduğu için kendimiz götüremiyoruz. Yollar açık olsa dahi yatalak hasta olduğu için kendimiz götüremiyoruz, ambulansın gelmesi lazım. Sağ olsun, ekipler geldi, yardım ettiler; yolu açtılar" diye konuştu. 
İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin operatörü Necat Aslan ise merkeze 50 kilometre mesafedeki Gündoğan köyünde hasta bilgisi almalarının ardından hemen bölgeye doğru yola çıktıklarını belirterek, "Muş İl Özel İdaresi olarak gece gündüz demeden ulaşımı vatandaşa sağlayıp hastamızı kurtardık. 5 saatlik çalışmayla hastayı kurtararak ambulansa teslim ettik. Tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 3 metre karın olduğu yerlerde ulaşımı açabilmek için çok zorlandık ve ulaşımı sağladık. Sağlık ekiplerini ambulansın toprak yolda batma riski olur, diye iş makinesiyle hasta evine bıraktım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-13 11:29:17

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