Malazgirtli atlet Türkiye ikincisi oldu

Muş'un Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ceren Kılıç, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında 1500 metrede 4.44 derecesiyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçen ve 3 bin metrede ise 16 yaş altı U16 kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Malazgirt ilçesi Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcusu ve Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Kılıç, 0810 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında 1500 metrede 4.44 derecesiyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçen ve 3 bin metrede ise 16 yaş altı (U16) kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasına katılan Malazgirtli atlet Ceren Kılıç (16) hem Türkiye ikincisi oldu hem de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçmeyi başardı. Öğrencilerinin aldıkları bu başarılar kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade eden Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, “İlçemiz adına gelecek vadeden sporcularımız arasında bulunan Ceren Kılıç kızımız, katıldığı birçok yarışmada derece yaparak ilçemize büyük gurur yaşatmıştır ve yaşatmaya devam ediyor. Sporcumuzun almış olduğu derecesi bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Gece gündüz Malazgirtli atletlerimiz ile yakından ilgilenen Malazgirt Gençlik Spor Kulübü antrenörü Çetin Karataş hocamıza da çok teşekkür ederim” dedi.

Malazgirt Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş ise kulüp sporcusunun gösterdiği çabadan ve elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Malazgirt adına onur verici bir başarı elde ettiklerini söyleyen Karataş, "Sporcumuzun göstermiş olduğu başarı asla tesadüf değildir. Kar demedik yağmur demedik çalıştık. Antrenmanlarımızı hiç aksatmadık. Dereceye girerek Türkiye ikincisi oldu hem de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını seçilen sporcum Ceren Kılıç’a başarılar dilerim" dedi.

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