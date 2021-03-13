Malazgirtli atlet Türkiye ikincisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirtli atlet Türkiye ikincisi oldu

İHA

Malazgirtli atlet Türkiye ikincisi oldu

Muş'un Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ceren Kılıç, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında 1500 metrede 4.44 derecesiyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçen ve 3 bin metrede ise 16 yaş altı U16 kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.
Malazgirt ilçesi Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcusu ve Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Kılıç, 0810 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında 1500 metrede 4.44 derecesiyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçen ve 3 bin metrede ise 16 yaş altı (U16) kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasına katılan Malazgirtli atlet Ceren Kılıç (16) hem Türkiye ikincisi oldu hem de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçmeyi başardı. Öğrencilerinin aldıkları bu başarılar kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade eden Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, “İlçemiz adına gelecek vadeden sporcularımız arasında bulunan Ceren Kılıç kızımız, katıldığı birçok yarışmada derece yaparak ilçemize büyük gurur yaşatmıştır ve yaşatmaya devam ediyor. Sporcumuzun almış olduğu derecesi bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Gece gündüz Malazgirtli atletlerimiz ile yakından ilgilenen Malazgirt Gençlik Spor Kulübü antrenörü Çetin Karataş hocamıza da çok teşekkür ederim” dedi.
Malazgirt Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş ise kulüp sporcusunun gösterdiği çabadan ve elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Malazgirt adına onur verici bir başarı elde ettiklerini söyleyen Karataş, "Sporcumuzun göstermiş olduğu başarı asla tesadüf değildir. Kar demedik yağmur demedik çalıştık. Antrenmanlarımızı hiç aksatmadık. Dereceye girerek Türkiye ikincisi oldu hem de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını seçilen sporcum Ceren Kılıç’a başarılar dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt’te IAAF onaylı ‘Tartan pist’ kazandırma girişimi başarıya ulaştı
YEREL HABERLER Malazgirt’te IAAF onaylı ‘Tartan pist’ kazandırma ...
Kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için 5 saat süren seferberlik
YEREL HABERLER Kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için 5 saat ...
Muş´ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Muş´ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
Muş’ta 39 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta 39 köy yolu ulaşıma açıldı
Köy yolu kardan kapandı, hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı Muş’ta KOAH ve diyaliz hastası 72 yaşındaki vatandaş, ekiplerce hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Köy yolu kardan kapandı, hasta 5 saatlik çalışmayla ...
Muş’ta kartpostallık kış manzaraları Muş beyaza büründü
YEREL HABERLER Muş’ta kartpostallık kış manzaraları Muş beyaza ...
Malazgirt’te kar yağışı
YEREL HABERLER Malazgirt’te kar yağışı
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
YEREL HABERLER 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif ...
Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği
YEREL HABERLER Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği
Bulanık'ta kar yağışı Ekipler yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Bulanık'ta kar yağışı Ekipler yolları açık tutmak ...
Muş´ta yoğun kar yağışı; 134 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş´ta yoğun kar yağışı; 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşları satmak istiyor
YEREL HABERLER Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşları satmak istiyor
Muş’ta 134 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi
Varto’da ‘Kara Çarşamba’ etkinliği
YEREL HABERLER Varto’da ‘Kara Çarşamba’ etkinliği
Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı sonra korona virüsün tehlikesini anlattı
YEREL HABERLER Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı ...
Muş'ta, mavi kategoride kalmak için tedbirler tavizsiz uygulanıyor
YEREL HABERLER Muş'ta, mavi kategoride kalmak için tedbirler ...
Mart ayında karın 4 metreyi bulduğu yolda çalışma İş makinelerinin açtığı karla kaplı yollarda tüneller oluştu
YEREL HABERLER Mart ayında karın 4 metreyi bulduğu yolda çalışma İş ...
Emekli müdür yıllar sonra avukat kızıyla Varto’ya döndü
YEREL HABERLER Emekli müdür yıllar sonra avukat kızıyla Varto’ya ...
Varto'da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Varto'da kan bağışı kampanyası