Muş’ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı

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Muş’ta kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 141 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Kent genelinde kapalı olan 141 köy yolunda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, zorlu mücadelenin ardından tüm yolları yeniden ulaşıma açtı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 45 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda zorlu çalışma yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımını sağladı.

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