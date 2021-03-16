Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor

DHA

Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, büyükbaşların doğum yapmasıyla dünyaya gelen buzağılarla bebek bakar gibi özenle ilgileniliyor. Yaklaşık 150 bin büyükbaşın doğumunun sürdüğü kentte buzağılar, biberonla besleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentin hayvancılıkla her yıl biraz daha öne çıktığını belirtti. 
Hayvancılıkta ivme kazanan, yaklaşık 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 235 bin küçükbaşın bulunduğu kentte 150 bin büyükbaşın doğum süreci ise devam ediyor. Hayvanların neredeyse yüzde 50'sinin doğumuyla dünyaya gelen buzağıları biberon ile besleyen besiciler, bebek gibi bakımlarını yapıyor. Merkez Harman köyündeki Özkarakaya Tarım ve Hayvancılık Çiftliği'nde 30 büyükbaşın doğumuyla dünyaya gelen 27 buzağı, çiftlikte renkli görüntüler ortaya çıkardı. Çiftlikte 120 büyükbaş olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Hamdusena Karakaya, haziran ayına kadar 80 buzağının daha elde edileceğini belirterek, hayvanlara büyük titizlikle baktıklarını kaydetti. Karakaya, yeni doğan buzağıların daha sağlıklı beslenmeleri açısından yaklaşık 100 gün biberonla süt vereceklerini söyledi.
Muş'un hayvancılıkla her yıl biraz daha öne çıktığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, bölgede 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 235 bin küçükbaş olduğunu açıkladı. Kentte 3 milyon 360 bin dönüm mera, 720 bin dönüm çayır bulunduğunu kaydeden Aydın, "Büyükbaşların doğumları başladı. Yaklaşık 3 aydır doğumların yarısından fazlası gerçekleşti ve kalan doğumlar da inşallah gerçekleşecek. 325 bin büyükbaş hayvandan yaklaşık 150 bin civarı sağman inek. Bunlardan da yaklaşık 110 bin civarında buzağı bekliyoruz" diye konuştu.
Yeni doğan buzağılardan bu yıl yaklaşık olarak 600 milyon lira civarında gelir beklediklerini vurgulayan Aydın, "Bu, çiftçilerimizin cebine sadece buzağılardan gelecek paradır. Hayvancılıktan toplam beklediğimiz gelir ise 4 milyar lira" dedi.
Öte yandan yıllık 400 bin ton civarında süt oranının mevcut olduğu Muş´tan birçok kente hayvansal ürün gönderildiğinin altını çizen İl Müdürü Aydın, 19 bin ton civarında da et veriminin olduğunu kaydetti. Aydın, hayvansal ürünlerin İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere Kurban Bayramı ve bayram dışında da sevk edildiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-16 09:42:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
YEREL HABERLER Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş’ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı
Muş´ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
YEREL HABERLER Muş´ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş’ta 4 metre karla zorlu mücadele Muş’ta 135 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta 4 metre karla zorlu mücadele Muş’ta 135 köy ...
Muş´ta, martta 5 metre karla mücadele
YEREL HABERLER Muş´ta, martta 5 metre karla mücadele