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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanıklı çiftçilere sertifikalı tohum desteği

İHA

Bulanıklı çiftçilere sertifikalı tohum desteği

Muş'un Bulanık ilçesindeki çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.
Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtılmak üzere yüzde 75’i hibeli 650 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleşti. Buğday tohumu dağıtımı hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Özoğul, "Bulanık ilçesinde yaklaşık bin 150 çiftçimize 650 ton buğday tohumu temin ettik. Bu amaçla müdürlüğümüz kanalı ile ilçemiz çiftçilerine temin edilen 650 ton sertifikalı buğday tohumunun dağıtımını gerçekleştirdik. Bu şekilde çiftçilerimize devlet olarak gider yönünden hem kaliteli ve yüksek verimli tohum temini hem de fiyat yönünden desteklemiş oluyoruz. Ayrıca tarım ve hayvancılık konularında eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceliğimiz üretim. Korona virüs salgınının başlangıcından itibaren birçok sektörde üretime ara verilirken gıdanın öneminin bu dönemde daha çok hissedilmesi, güvenilir gıdaya ulaşımın önemi, üretime olan ihtiyacı da dikkate alarak verdiğimiz destekle çiftçilerimizin üretimi hız kesmeden devam etmektedir. Biz de kurum olarak üretimde yer alan her çiftçimize gereken yardım ve kolaylığı sağlama gayreti içindeyiz. Bütün köy muhtarlarımızı arayarak kişi başına 500 kilogram sertifikalı yüzde 75'i devlet destekli buğday hibe veriyoruz. Bu vesileyle taleplerimizi karşılayan valimize, kaymakamımıza ve il müdürümüze, ayrıca emeği geçenlere kurumum adına teşekkür ederim” dedi.

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