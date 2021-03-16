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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Servis şoförleriyle ‘pandemi’ toplantısı

İHA

Servis şoförleriyle ‘pandemi’ toplantısı

– Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Pandemi Kuralları ve Güvenli Taşıma Eğitim Sistemi” kapsamında şoförlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen “Pandemi Kuralları ve Güvenli Taşıma Eğitim Sistemi” toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şube Müdürü Şahin Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleriyle servis şoförleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda; güvenli taşıma eğitim sistemi kapsamında öğrenci taşımacılığı özelinde etkili iletişim, trafik güvenliği, güvenli öğrenci taşımacılığına ve pandemi kurallarına yönelik farkındalık geliştirme maksadı ve yaşanan sorunlar, ihtiyaç ve beklentilerin geliştirilmesi gibi konular anlatıldı.
Gerçekleşen toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, pandemi kuralları içerisinde sağlıklı bir şekilde öğrenci taşımacılığının yapılabilmesi için bu tür eğitim çalışmalarının yararlı olduğunu ifade etti. Toplantıya katılımın yoğun olmasından ötürü mutlu olduğunu kaydeden Müdür Kaya, "Bilindiği üzere tüm Türkiye’de uygulanan pandemi kuralları var. Öğrencilerimiz taşırken kesinlikle pandemi kurallarına uymamız lazım. Maske, mesafe kuralları içerisinde araçlarınızda yeterli derecede maske ve dezenfektan bulundurmanız lazım. Ayrıca trafik kurallarına kesinlikle riayet edin. Çünkü araçlarınızda can taşıdığınızı unutmayın. Katılımın yoğun olması ve katılımcıların konuya ilgi duymaları bizleri mutlu etti. İhtiyaç duydukça bu tür eğitim çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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