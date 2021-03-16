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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç, çiftçilerin sorunlarını Bakan Pakdemirli’ye iletti

İHA

Başkan Kılıç, çiftçilerin sorunlarını Bakan Pakdemirli’ye iletti

– Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye iletti.
Başkan Tahsin Kılıç, beraberindeki AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ve Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi makam odasında ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Kılıç, Muş İli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak Bakan Pakdemirli’ye Muş çiftçisinin sorunlarını ve sıkıntılarını ilettiğini söyledi. Başkan Kılıç, “Bakanımıza bahar ayında ekilen tohumluk buğday talebimizi ilettik. Bakanımızda Muş çiftçisine 2 bin 500 ton buğday vereceğini söyledi. Ayrıca Muşlu çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi, Ziraat Bankası ve özel banka borçlarının pandemi kuralları dolayısı ile yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirdik. Çiftçilere hibe tohum desteklerinin 2021 yılında artarak devam etmesini talep ettik. Bakanımızla görüşmelerimizde yanımızda olan, Muş çiftçisine her zaman büyük destekleri olan Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek’e, Muş İl Başkanımız İbrahim Avcı’ya, Belediye Başkanımız Cengiz Altın’a ve Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Aydın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bakan Pakdemirli ile yaptıkları toplantının detaylarını Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a da ilettiğini belirten Başkan Kılıç, “Genel Başkanımız da, Bakanımıza ilettiğimiz sorun ve sıkıntıların yakın takipsi olağanı belirtti. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar, Muş çiftçisi için 2021 yılının bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını diledi. Başkanımıza biz çiftçilere göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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