Muş merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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Muş merkezli Ankara ve İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten ve ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Polis tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı çalışmada, Ankara, İstanbul ve Muş'ta 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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