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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta bin 500 çiftçiye gübre ve tohum desteği

İHA

Muş’ta bin 500 çiftçiye gübre ve tohum desteği

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., şeker pancarı ekimi yapacak çiftçilere 22 bin 900 ton gübre ve tohum dağıtmaya başladı.
Kentte geçimlerini çiftçilikle sağlayan bin 500 çiftçi, Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. tarafından dağıtılan gübre ve tohumu teslim alıyor. Fabrika içerisinde dağıtılmaya başlanan tohum ve gübreler, traktör ve kamyonetlere yüklenerek toprakla buluşturulmak üzere tarlaya gönderiliyor.
Dağıtımla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu sene yaptıkları değişiklikle tohumu ciddi manada çeşitlendirdiklerini söyledi. Kaplı ve çıplak olmak üzere 12 çeşit tohum getirdiklerini kaydeden Kızılkaya, “Bunun 14 tonu kaplı, 5 tonu da çıplak olmak üzere 19 ton tohum elimizde mevcut. Halihazırda yaklaşık 100 bin dönümlük bir alana yetecek kadar tohumumuz var. Bu sene yine gübremizi çeşitlendirdik. Her sene verilen gübrenin dışında taban gübremizi zenginleştirdik ve standart olan yüzde 46 üre gübremizi de devam ettiriyoruz. Toplamda 2 bin 100 ton kompoze, bin 800 ton da üre olmak üzere 3 bin 900 ton gübre ile çiftçilerimize destek olmayı umuyoruz. Çiftçi olarak da bu sene bin 500 çiftçi bekliyoruz. Bu sene de iklimden kaynaklı ekimin erken olmasını bekliyoruz. Bunun da verime ciddi bir şekilde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sene hedefimiz 6 bin, 6 bin 250 ton arası pancar işlemedir. Bunu da sağlayabileceğimizi net gördük. İşletme içerisinde yaptığımız ek yatırımlarla 6 bin tonu rahatlıkla kesebiliriz” dedi.
Gübre ve tohumunu teslim alan Şenoba köyü çiftçilerinden Gökay Yürekdeler ise “Köyde 90 dönümlük alanda şeker pancarı ekiyorum. Bugün de şeker fabrikası tohum ve gübre dağıtımı yapıyor. Gübre ve tohumumu teslim almaya geldim. Hayırlısıyla gidip şeker pancarımızı ekeceğiz” diye konuştu.

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