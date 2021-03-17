Tedavisi tamamlanan yakalı toy kuşu özgürlüğe kanat çırptı Türkiye’de son 100 yılda 3 kez görülen kırmızı listedeki yakalı toy kuşu doğaya salındı

Bitlis’te yaralı halde bulunan ve Van’da tedavisi tamamlanan kırmızı listedeki yakalı toy kuşu, Muş’ta doğal ortamına salındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 3 ay boyunca tedavi edilen kırmızı listedeki yakalı toy kuşu, tedavisinin ardından Muş’a getirildi. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü korumasındaki Muş Ovası’na getirilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yakalı toy kuşu, burada Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından doğal ortamına salındı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 30 kuş gözlemcisi de yakalı toyu fotoğraflama şansı yakaladı.



“Toy ilk geldiğinde 550 gramdı, şimdi 1,5 kilogram civarında”

Toyun salınmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, toygiller familyasından yakalı toyun tedavi sonrası doğaya salımı için bir araya geldiklerini söyledi. Yakalı toyun Anadolu’da nesli tükenmiş olan kuş türlerinden olduğunu anlatan Şentürk, “Aynı zamanda bu alan toygiller familyasından olan toyun da yaşam alanı. Toyda bizim ülkemizde nesli tehlike altında olan bir tür. Yakalı toyun ülkemizde nesli tükenmiş. 1912’de Kars’ta, 2013’te Konya’da ve en son 2019 yılında Trabzon’da tespit edilmiş bir tür. En son 2020 yılı aralık ayında Bitlis Şube Müdürlüğümüzce yakalı toy yaralı olarak Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınmıştı. 3 ay bizim misafirimiz oldu. İlk geldiği zaman 550 gramdı, bugün salacağımız yakalı toyumuz yaklaşık 1,5 kilograma ulaştı. Artık doğaya salımı için yeterli bir vücut sağlığına kavuştu. Bugün burada yakalı toyumuzu doğaya saldık. Özellikle bu 3 ay içerisinde Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde yakalı toyun tedavisinde emeği geçen başta Prof. Dr. Lokman Aslan Hocamıza teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Toyun, kuş gözlemcileri için son derece önemli bir tür olduğunu kaydeden Şentürk, yakalı toyun son yüz yıldır nadir görünen bir kuş olduğunu ifade etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise Van Gölü Havzası’nda bulunan bütün yaban hayvanlarını merkezlerinde tedavi edip tekrar doğaya kazandırdıklarını söyledi. Yaban hayvanlarının bütün sorunlarıyla ilgilendiklerini belirten Prof. Dr. Aslan, “Son olarak bu toy kuşu da aralık ayının sonlarına doğru Bitlis’te bulunup, ölmek üzereyken bize getirildi. Yaklaşık 3 aydır tedavisi yapılmaktaydı. Hedefimiz tedavisini yapıp doğaya en erken zamanda bırakmaktı” ifadelerini kullandı.



“Toyu doğaya salmak için av yasağının bitmesini bekledik”

Yaralı toyun tedavisinin ardından doğaya salınması için özel bir gün belirlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Aslan, “Bunun sebebi de av yasağının bitmesi, mevsimin buna tam uygun olması. Ornitolog arkadaşlardan da görüş alarak hangi gün daha uygun diye tespitini yaptık. Av yasağının bitmesini bekledik ve onun için uzun süre misafir ettik. Av yasağı bitince Muş’taki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle irtibata geçtik, toyların buraya geldiğinin tespitini de yaptık. Göç yolunda olduğundan dolayı nesli tükenmekte olan, doğal mirası olan dünyamıza ve Dubai’de halkalanıp doğaya salınan kuşun Anadolu’yu tercih ettiğinden güvenle onu tekrar Muş’ta toyların olduğu yerde doğaya bıraktık” diye konuştu.



“Anadolu’da 100 yılda sadece 3 defa görüldü”

Toyun neslinin tükenmekte olduğunu ve Anadolu’da 100 yılda sadece 3 defa görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Aslan, “Kırmızı listede olmasından dolayı, Muş’ta da toy kuşlarının üremesi ve korunması için uygun bir alan var. Buradaki şube müdürlüğü diğer toyları nasıl koruyorsa, bunu da öyle koruyacağından dolayı ornitolog arkadaşların da görüşünü alarak burayı tercih ettik. Burası kuşların sadece geçiş noktası değil, aynı zamanda üreme alanlarıdır” şeklinde konuştu.

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