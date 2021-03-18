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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

İHA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Muş’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Merkez Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törende ilk olarak valilik, belediye ve şehit ile gazi aileleri derneği tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okunup, şehitler için Kur’anı Kerim okutuldu. Protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından, tören mangası şehitler anısına saygı atışı yaptı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Üsteğmen Emrah Kızılkaya, 106 yıl önce bugünün 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu söyledi. Üsteğmen Kızılkaya, “Bugün barutun kanla, kanın canla buluştuğu, canın vatan, millet ve bayrak uğuruna destanlaştığı gündür. Bugün Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanmayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür” dedi.
Törene; Vali Vekili Mehmet Fatih Demirel, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, askeri erkan ile Anadolu Avrasya Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Aktaş ve dernek üyeleri katıldı.

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