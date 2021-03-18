Muş'ta mart karı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ´ta, mart ayında kar yağışı etkili olurken, bölge halkı, bahar havasının kentte hakim olmaya başlamasını beklediklerini söyledi.

Hava sıcaklığının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta bugün kar yağışı etkili oldu. Mart ayının 'dert ayı' olduğunu dile getiren bölge halkı, kentte artık bahar havasını beklediklerini söyledi. Mehmet Akar, "'Mart ayı, dert ayı' dedikleri bu olsa gerek. Bu yıl Muş´ta mart ayında, günde dört mevsimi yaşıyoruz. Şu an lapa lapa kar yağışı var. Tam bahar geldi, deyip, gömlek giydik; maalesef kar yağışı, yeniden etkili oldu" diye konuştu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bahar havası beklediklerini belirten Oğuzhan Gündoğdu ise yeniden etkili olan kar yağışına şaşırdıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-03-18 16:02:22



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