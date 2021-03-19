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Muş´un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor

DHA

Muş´un 2 bin 45 rakımdaki köyünde tipi ve fırtına eksik olmuyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un 2 bin 45 rakımdaki Gündoğan köyünde yaşayanlar, yılın büyük bölümünde etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle zorlu yaşam sürdürüyor. Hava sıcaklığının kent merkezine göre daha soğuk olduğu köyde, ovadaki yerleşim birimlerinde bahar mevsiminde bile kar ve tipi eksik olmuyor.
Muş merkezde ilkbahar yaşanırken, yüksek kesimlerde ise kış şartları hüküm sürüyor. Hava sıcaklığı, kent merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yüksek rakımlı köylerde ise zorlu kış havası hissediliyor. Deniz seviyesinden 2 bin 45 metre yükseklikteki Gündoğan köyünde kar yağışı, tipi ve fırtına eksik olmuyor. Köyde zorlu yaşam sürenler, mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle yolu sürekli ulaşıma kapalı olan Gündoğan köyünde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yılın büyük bölümünü kar altında geçirdiklerini söyleyen yöre halkı, ova köylerinde bahar yaşanırken, köylerinde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınada hayatın zor olduğunu belirtiyor.
'KÖYDE BAHARI GÖRMÜYORUZ'
Yaşamını sürdürdüğü Gündoğan köyünde kar yağışı, tipi ve fırtınanın hiç eksilmediğini söyleyen Mahmut Güler, "Köyümüzde yılın 9 ayı kar var. Köyde baharı görmüyoruz. Kar kalktığında yaz, yağdığında ise kış gelmiştir. Şehrin ova köylerinde çiçekler açarken bizde fırtına ve kar vardır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-19 09:33:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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