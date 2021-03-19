Muş’ta devasa portre çalışmaları MŞÜ’nün çehresi yetenekli ressamların eliyle şekillenecek

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) El Sanatları Bölümü öğretim görevlilerinin elinde şekil alan el emeği göz nuru nadide resimler; rektörlük, kütüphane ve kongre merkezi duvarlarını süsleyecek.

MŞÜ Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öznülüer tarafından başlatılan dönemsel portre çalışmaları, üniversitenin duvarlarını süsleyecek. Yaklaşık 2 ayda bir eseri tamamlayan Öğretim Görevlisi Öznülüer, göreve geldikleri günden beri bu tip çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çalışmada önemli olan konunun kuruma sanatsal anlamda katkı sağlamak olduğunu anlatan Öznülüer, “Bunun da en önemli sebebi Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın, sanatsal çalışmalara verdiği kıymettir. Kendisinden bu anlamda oldukça fazla destek gördük. Bu çalışmalar bir dizi dönemsel portre çalışmalarının ilk ayağıdır. Bu portre, Fransız oryantalist ressam ve heykeltıraş Jean Lekomte Drugoy adlı sanatçının eseridir. Drugoy, Fas’a yaptığı gezide bir bedevinin akşam namazından önce yaptığı duayı resimsel olarak betimliyor. Bu oryantalist ressam ayrıca Türkiye’de ziyaretlerde bulunmuş ve Arap coğrafyası ile Müslüman ülkeleri gezme fırsatı bulmuş. Bu tip eserleri çok fazla. Biz onun resmini birebir röprodüksiyon halinde değil de yorumlayarak çalıştık. Bu resim 19. yüzyılın başlarında çalışılmış bir resim. Daha sonra Osman Hamdi’nin bazı eserleri var, çalışacağımız ileriki dönemlerde onları da yapacağız” dedi.



“Resmimizin boyutu 140’a 370 santimetre ebatlarında”

Üniversitenin çeşitli yerlerine asılacak olan eserleri birçok kişinin beğenisine sunacaklarını belirten Öznülüer, “Resmimizin boyutu 140’a 370 santimetre ebatlarında. Çalışmalarımızın bu kadar büyük olmasının nedeni kütüphane, kongre merkezi ve rektörlük binamızın duvarlarının büyük olmasıdır. Bu resimleri tamamlandıktan sonra asıp personelimizin, öğrencilerimizin ve misafirlerimizin seyrine sunmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.