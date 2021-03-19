PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten 15 kişi için gözaltı kararı

Sen de mi uşak!

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Muş ve Varto Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; örgütün talimatları ile kurulan köy komisyonu içerisinde faaliyet yürüten, propaganda yapan, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto’da sözde özyönetim açıklamasına katıldığı tespit edilen 15 şahıs hakkında gözaltı ve arama kararı verildiği öğrenildi.

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