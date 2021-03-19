Muş’ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Muş’ta polis ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilik suçuna yönelik 17 Mart 2021 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. 2 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda yaklaşık 7 milyon Türk Lirası değerinde çek, senet ve sözleşme ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 16 tabanca fişeği ve 1 palanın ele geçirildiği kaydedildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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