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Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğinin 2. olağan genel kurul kongresi yapıldı

İHA

Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğinin 2. olağan genel kurul kongresi yapıldı

Muş’un Varto ilçesinde Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğinin 2. olağan genel kurul kongresi yapıldı.
Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) bünyesinde kurulan Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğinin olağan genel kurul kongresi gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluk sağlanmasının ardından, kongre de gündem maddeleri açıklanmasının ardında divan kurulu teşekkülü sağlandı. Faaliyet raporları Başkan Yıldırım Beyazgül tarafından okundu. Açılış konuşmasını yapan Beyazgül, iş ve eğitimle ilgili projeler hakkında katılımcılara öneriler sundu. Kongrede yapılan konuşmaların ardından faaliyet ve mali rapor okundu. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Yıldırım Beyazgül, yeniden başkan oldu. Seçimlerin ardından tebrikleri kabul eden yeni başkan Beyzagül katılan üyelere teşekkür etti. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Beyazgül, Varto halkının kendilerine destek vermesi kendilerine güç ve moral katacağını belirtti. Kongreye Başkan Yıldırım Beyazgül, dernek üyeleri ile siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Nusrettin Özerin korona virüs hastalığına yakalanmasından dolayı yaklaşık 2 ay önce başkanlık görevini geçici olarak yönetim kurulu üyesi Yıldırım Beyazgül yürütüyordu.

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