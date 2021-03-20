Muş ve Varto'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı



Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)MUŞ merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliği´nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muş merkez ve Varto´da yapılan operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütünün talimatları ile kurulan sözde köy komisyonu içerisinde faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto´da sözde özerlik/öz yönetim açıklamasına katılan, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesine katılan toplam 14 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal (telefon, sim kart, flash bellek, dizüstü bilgisayarı vs.) 3 adet yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 31 adet fişek ele geçirilmiştir." DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK

2021-03-20 21:41:22



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