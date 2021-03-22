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İlkbaharın erken gelişi besicileri sevindirdi Muş’ta küçükbaş hayvanlar meralara bir ay erken çıkarıldı

İHA

İlkbaharın erken gelişi besicileri sevindirdi Muş’ta küçükbaş hayvanlar meralara bir ay erken çıkarıldı

Muş’ta çetin geçen kış mevsiminin ardından karların bir ay erken erimesiyle küçükbaş hayvanlarını meralara çıkaran besicilerin yüzü gülmeye başladı.
Kentte geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan besiciler, küçükbaş hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı. Karların erimesiyle yem ve samandan tasarruf etmek için hayvanlarını ovaya çıkaran besiciler, hava sıcaklığını fırsata çevirdi. Kuzularıyla birlikte ovada otlayan koyunlar, uzun bir sürenin ardından ilk kez merayla buluştu.
Yaygın beldesi Beşkardeşler Mahallesi’nde besicilik yapan Yılmaz Bingöl, 200 küçükbaş hayvana içeride baktıkları süreçte 10 ton yem, 35 ton da saman verdiklerini belirterek, kış mevsiminde masrafların yüksek olduğunu söyledi. Şu an hava sıcaklığının iyi olduğunu kaydeden Bingöl, “Şu an hayvanları meraya bir ay erken çıkardık. Hayvanlarımız şimdi merada, ovada otluyor. Hava çok güzel, masraftan da kurtulduk. Tasarruf yapıyoruz. Kış mevsiminde hayvancılık çok zor oluyor. Doğunun kış mevsimi fazla sürüyor ve hayvanlar uzun süre içeride kaldığı için zorlanıyoruz. Geçim kaynağımız tamamen hayvancılıktır. Bu işle geçiniyoruz. Yem ve samanın fiyatı yüksek olduğu için sıkıntı çekiyoruz. Hayvancılıkta devlet desteği var. Anaç hayvan başı 25 TL alıyoruz. Bu da bizim için bir katkı ve bizi rahatlatıyor. Devlet desteği olmasa çok zorlanırız” dedi.
Çobanlık yapan Muhammed Kanşıray ise 34 aydan bu yana koyunlara içeride saman verdiklerini belirterek, karların erimesiyle meralara çıkardıklarını ifade etti. Koyunları otlatmaya başladıklarını ifade eden Kanşıray, hava sıcaklığının böyle devam etmesinin kendilerini sevindireceğini söyledi.

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