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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık’ta 5 yıllık husumet barışla sonuçlandı

İHA

Bulanık’ta 5 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Muş’un Bulanık ilçesinde 5 yıl önce iki aile arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası barışla sona erdi.
Karacaören köyünde akraba olan iki aile arasında 5 yıl önce Bulanık merkezde bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası, Şeyh Ali Rıza Seydagil, Şeyh Abdurahman Çelik ve kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı. Bulanık Hazreti Ömer Camisi'nde Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Şeyh Ali Rıza Seydagil, akraba olan her iki aileye teşekkür ederek, aralarındaki husumetin sona ermesinin önemli olduğunu belirtti. Aileler arasında zaman zaman husumetlerin yaşandığını anlatan Seydagil, "İslam dini toplum dinidir. Öğretileri ve ilkeleri evrenseldir. Bu nedenle barış ve kardeşliğe öncelik vermiştir. Toplumları sağlıklı bir şekilde ayakta tutan faktörlerin başında barış, birlik ve beraberlik yer alır. Zira Yüce Rabbimiz Kur’anı Kerim’de şöyle buyurmaktadır, ‘Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah’a aittir.’ Başka bir ayeti kerimde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır, ‘Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğerse dönerlerse aralarını adaletle düzeltin ve işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki rahmete eresiniz’ buyurmuşlardır. Özetle diyebiliriz ki İslam dini insanlar arasındaki barış, birlik ve kardeşliğe büyük önem vermiştir. Bu barışta kimin ne kadar katkısı olmuşsa Allah katkı sunan herkesten razı olsun. Özellikle akraba olan her iki aileye bu barışı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bu barışın kalıcı olmasını diler ve başka kan davalarına örnek olmasını Cenabı Hak’tan dileriz” dedi.
Şeyh Abdurahman Çelik ise Müslümanlar arasındaki husumeti sona erdirmenin Allah'ın emri olduğunu belirterek, barışı sağlayan her iki ailenin fertlerine teşekkür etti. Çelik, “Bu iki ailemiz uzun süredir küstüler. Önemli olan kötülükte ısrar etmemektir. Zamanımızı bu tip barışlarla geçiriyoruz. Aslında bu tür olayları yaşamamamız için üretmeye ve çalışmaya ihtiyacımız var. Biz hepimiz kardeşiz. Müslümanlar olarak bir bütünüz. Bu tür kötülüklere tevessül etmeyelim. Başta iki ailenin büyükleri olmak üzere barışta emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
Bulanık Müftüsü Murat Karanci da, 3 yıldır Bulanık’ta görev yaptığını ve bu süre içerisinde 21 barış gerçekleştiğini belirterek, “Barış olunca bizler mutlu oluyoruz, toplum mutlu oluyor. Bu güzel günde bizleri bir araya getiren başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere emeği geçenlere ve en önemlisi iki ailemizin büyüklerine şükranlarımı arz ediyorum. Aile büyükleri bu işin başını çekmezse, işin ucundan tutmazsa, elleri kavuşturup ‘Allah'ın emrine ve Peygamberin sünnetine uyacağız’ demeseler, bir araya gelmezdik. Önemli olan tövbe etmek, pişman olmaktır. Biz müminlere düşen görev, tarafları barıştırmak ve bir araya getirmektir. Hepimiz kardeşiz" dedi.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kur'anı Kerim'in altından geçerek yemin eden ailelerin fertleri kucaklaştı. Verilen yemekten sonra barış töreni sona erdi.

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