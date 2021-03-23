Bulanık'ta ‘Aile İçi Kadına Şiddet’ semineri

– Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerde açılan kurslara katılan kadın kursiyerlere ‘Aile İçi Kadına Şiddet’ konulu seminer verildi.

Bulanık Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından aile destek merkezlerindeki kurslara katılan kadınlara yönelik; ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, şiddet nedir? Şiddetin çeşitleri nelerdir? Şiddetle başa çıkma yöntemleri nelerdir? Şiddete uğranıldığında başvurulabilecek merciler, kadına yönelik şiddet hakkında var olan yasal haklar’ konularında bilgiler verildi. Ailenin toplum içindeki yeri ve önemi, aile içi ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularının da ele alındığı seminerin sonunda KADES uygulamasıyla ilgili de detaylı bilgiler verildi.

Seminer sonunda kadınlara broşür dağıtıldı.

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