Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri

– Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Uzgörür Belde Belediyesi ile Abdalbayazıt, Alagez, Mollakent, Yemişen, Esenlik, Cankurtaran, Bingöldek ve Hoşgeldi köylerini ziyaret eden Kaymakam Mehmet İlidi, belde halkıyla bir araya gelerek onlarla hasbıhal etti. Ziyaret esnasında Kaymakam ve Belediye Başkan Mehmet İlidi'ye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir de eşlik etti. Kaymakam İlidi, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek köylülerin dertlerine ortak oldu. Köyün önde gelenleri ile sohbet eden İlidi, hem kaymakamlık hem de belediye olarak her daim vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Kaymakam İlidi, "Sizlerden isteğimiz, bütün konularda yanımızda olup bu sorunun üstesinden hep birlikte gelmek. Bizler sizin için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İstiyoruz ki kardeşliğimizi zedeleyecek, birliğimizi bozacak terör yandaşlarına karşı birlik olmak. Bu vatan hepimizin, bizim paylaşamayacağımız hiçbir şeyimiz yok. Ayrıştırmaları içimize sokmaya çalışan zihinlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz sürece aşamayacağımız sıkıntımız da olmaz. İlçemiz için hem merkez de hem de köylerde yollara kilitli parke, sıcak asfalt, alt ve üst yapı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezle birlikte köylerimizi de yaşanabilir bir yer haline getirmek için bütün çabalarımız sürdüreceğiz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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