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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta tarım arazileri ve hayvan çiftlikleri su altında kaldı

İHA

Muş’ta tarım arazileri ve hayvan çiftlikleri su altında kaldı

Muş'ta dün gece etkili olan sağanak nedeniyle birçok tarım arazisi ve hayvan çiftliği su altında kaldı.
Muş Ovası, etkili olan yağışla su baskınına uğradı. Birçok tarım arazisinin su altında kalması, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bölgede incelemelerde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü ve Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, gece yarısı Muş'ta başlayan sağanağın sabaha karşı özellikle Muş Ovası'ndaki tarım topraklarının büyük bir bölümü ile yine ovada yer alan hayvan çiftliklerinin sular altında kalmasına neden olduğunu ifade etti. Dr. Dölek, özellikle mart ayında başlayıp haziran ayına kadar geçen dönemde yağışın yüzde 30'dan fazlasının düşecek olmasının Muş için sel, taşkın ve özellikle heyelan açısından kritik bir dönem olduğunu aktararak, “Bir kaç gün öncesinden erimeye başlayan karların akarsu kanallarını doldurmuş olması, yağan yağmurla birlikte yine bunların taşmasına neden oldu. Özellikle bu dönemde Muş Ovası’ndaki kanalların temizlenmesi, su akışlarının sağlanması, bu tür olayların önlenmesi için oldukça önemli. Muş Ovası’ndaki toprakların killi olması, kar erimeleriyle birlikte bunların doygun duruma gelmesi ve sağanak yağışlar ilkbahar ve haziran ayına kadar sel, taşkın ve heyelan açısından Muş için kritik bir döneme getiriyor” dedi.

“Suyun azlığı kadar fazlası da sorun olmakta”
Suyun azlığının sorun olduğu gibi aynı zamanda fazlasının da sorun olabildiğini ifade eden Dr. Dölek, “Su yönetimi kavramını günlük hayatımıza sokarak, özellikle sel ve taşkın esnasında oluşan suların depo edilerek sonrasında kullanacağı mühendislik yapılar da geliştirmemiz, özellikle su kullanımı açısından oldukça önem arz eden bir durum” diye konuştu.
Ev ve çiftliği su altında kalan İshak Sönmez ise “Dün akşam saat 20.00’de başlayan ve sabah 08.00’e kadar süren aşırı yağmur ve fırtınadan dolayı çiftliğimiz ve evimiz su altında kaldı. Hem eve giriş çıkış yapamıyoruz hem de çocuklar evde kaldılar. Yarım saat daha yağmur sürmüş olsa evin içi de komple su dolacaktı. Ahırda şu anda fazla bir hasar yok ama yem ve hayvanlarımız su altında kaldı. Şu anda onların önlemini almaya çalışıyoruz. Çiftliğimiz ovada olduğundan dolayı eriyen kar ve yağmurdan dolayı burada su birikiyor. Her yıl olan bir problem” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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