Muş merkezli 4 ilde terör operasyonu: 1 tutuklama

Muş merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK mensupları ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Varto ilçesinde yapılan operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen dokümanların incelenmesi ve bölgede yapılan araştırmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütüne finans sağlayan 9 şüphelinin açık bilgilerinin tespit edildiği kaydedildi.

Şahıslara yönelik Varto Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca “6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan, 19 Mart 2021 tarihinde Muş merkezli İzmir, Antalya ve Mersin olmak üzere 4 ilde operasyon icra edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahsın ise tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.