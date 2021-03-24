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Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (3)

DHA

Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (3)


ÇATISI UÇAN İŞ YERİNİN SAHİBİ: ZARARIM, 10 BİN LİRA
Muş'ta, fırtına nedeniyle çatısı uçan iş yerinin sahibi Abdulsamet Çelik, zararının 10 bin lira olduğunu söyledi. Şiddetli rüzgarda çatılar uçarken, bölgeden geçenin olmamasıyla olası facianın önlendiğini belirten Ercan Uslu ise "Uçan çatılar, insanları ikiye bölebilirdi" dedi. 
Gece başlayan fırtınanın sabaha karşı etkisinin arttığını anlatan Zekeriya Şancı da "Rüzgar nedeniyle iş yerlerinin çatısı uçtu. Bu sırada caddede olanlar, iş yerlerine girerek kendilerini kurtardı. Uçan çatılar, bölgedeki iş yerlerine de zarar verdi" diye konuştu.   DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-24 17:35:38

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