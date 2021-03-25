Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi

Muhammet Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. `Eren4´ Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemeler içerisinde PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları da ortaya çıktı.
Muş Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı´nın istihbari çalışmaları sonucunda, Muş merkez Kayalısu köyü Koopezer tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde 23 Mart 2021 tarihinde Eren4 Operasyonu icra edildiği bildirildi. Operasyonda, 1 sığınak ve 1 depo içerisinde; 27 fişek, 1 mayın, 1 6 voltluk akü, 1 İHA ve SİHA´dan korunma amaçlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral
2021-03-25 20:52:52
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