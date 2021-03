Kaymakam Avcı, Milli Atlet Sezgin Ataç’ı ziyaret etti

– Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Milli Atlet Sezgin Ataç’ı (23) evinde ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.

Varto ilçesinin Kalecik köyünde dünyaya gelen Şahin Ataç’ın 6 çocuğundan biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu ve Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Sezgin Ataç, 2020 Vodafon Yarım Maratonunda 1 saat 3 dakika 16 saniyede hem genel klasmanda hem de Türkiye klasmanında kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmişti. Kaymakam Ertuğrul Avcı da milli atletin babası Şahin Ataç’ın evini ziyaret ederek, İngiltere’de yapılacak olan 10 bin metre Avrupa kupası koşusu için Etiyopya’ya gidecek olan Milli Atlet Sezgin Ataç’a başarılar diledi. Burada konuşan Kaymakam Avcı, Ataç’ın başarılı bir sporcu olduğunu ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Ülkemizi uluslararası alanda başarı ile temsil etti. Maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Yanındayız. Sevdiğimiz bir aile, tanıdığımız bir aile, sağ olsun babaları çok güzel gençler yetiştirmiş. Bugün Sezgin Ataç kardeşimizin evinde misafir olduk. Kendisi Etiyopya’ya kampa gidecek. Gitmeden önce burada olduğunu öğrendik ve kendisini ziyaret etmek istedik. Ben öncelikle başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. 15 ülkede bugüne kadar ülkemizi temsil etti. Şu an hala da temsil etmeye devam ediyor. Ülkemizi dünyada temsil ettiği ve değerli ailesinin de böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Varto'dan milli bir aletin çıkması bizi ayrıca duygulandırdı. Ben Sezgin’i Varto’nun gururu olarak görüyorum. İnşallah o başarıların üstüne başarılar ekleyerek gençlerimize de spor anlamında örnek olacak” dedi.

Kaymakam Ertuğrul Avcı’nın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren Sezgin Ataç ise “Kaymakam Bey beni ve ailemi ziyarete geldi. Beni çok duygulandırdı. Diyarbakır'da kamptaydım. Bir ara fırsat bulup bir haftalığına eve geldim. Etiyopya’da iki aylık bir kampımız var. Kaymakam Beyi ve ailemi görmeye geldim. Ülkemi, Varto'yu ve Muş’u her yerde göstermek istiyorum. Bu Vartoluların başarısıdır. Diğer arkadaşlarıma da örnek olmak istiyorum. Aileme ve herkese örnek olmak istiyorum. Kaymakam Beyin bize verdiği maddi ve manevi değerden ve destekten dolayı kendisine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Baba Şahin Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sezgin başarılı bir sporcumuzdur. Ülkeme ve yurduma hayırlı bir evlat yetiştirmişsem bir baba olarak ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

Milli Atlet Sezgin Ataç, Türkiye yazılı formayı Kaymakam Ertuğrul Avcı’ya hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.