Muş´ta kar yağışı; 88 köy yolu kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla merkezde kar kalınlığı, 10 santimetreyi aşarken, 88 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kentte bu sabah kar yağışı başlarken, aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı, merkezde 10 santimetreyi geçerken, 88 köy yolu ise kapandı. Sürücüler, beyaza bürünen kentte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'da 114, Erzincan'da 102 ve Ağrı'da 32 köy yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-03-26 11:39:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.