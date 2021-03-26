Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muş’ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 25 Mart'ta 2 şahıstan 113,36 gram metamfetamin, 1,63 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan birinin tutuklandığı, birinin ise adli kontrol tedbir kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.