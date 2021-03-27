Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şahsa işlem yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta mercek kamera ile sürücü belgesi sınavına girerek kopya çektiği tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İMKB Anadolu Lisesinde yapılan sürücü belgesi sınavında “mercek kamera” ile kopya düzeneği hazırlayan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.