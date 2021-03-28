Muş-Kulp karayolu ulaşıma açıldı

Meteoroloji'den bir uyarı daha: Yağışlar...

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Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan MuşKulp karayolu, ekiplerin hummalı çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Muş’ta 3 gün süren olumsuz hava koşulları nedeniyle MuşKulp karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede çalışma başlatan Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, tipi ve fırtınanın etkili olduğu alanlarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Büyük çaba sarf eden ekipler, karayolunu yeniden ulaşıma açtı.

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