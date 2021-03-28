Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan MuşKulpDiyarbakır yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta, mart ayının sonunda yeniden etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle, MuşKulpDiyarbakır yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 1 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekiplerin zorlu çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-03-28 09:54:50



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