Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi

DHA

Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, merkez ve merkeze bağlı köylerin muhtarları, açılan Temel Bilgisayar Kullanım Kursu'nda kendilerini geliştiriyor. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kurs ile muhtarlar, bilgisayar kullanımını öğreniyor. 
Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Temel Bilgisayar Kullanım Kursu ile muhtarlar, kendilerini geliştiriyor. Yaklaşık 150 muhtarın eğitim göreceği 163 saatlik kurs, 15'er kişilik gruplardan oluşturularak, hafta içi her gün 6 saatlik eğitimle 45 gün boyunca devam edecek. Muhtarlar, burada aldıkları eğitimle halkın ihtiyacı olan dilekçe, resmi evrak ve e-devlet üzerindeki işlemlere yardımcı olacak. Özellikle pandemi sürecinde resmi kurumlarda oluşan yoğunluğun düşürülmesi hedeflenen çalışmayla, bu kurumlara gidilmesini azaltıp, koronavirüsün yayılmasının da engellenmesine çalışılacak.
'TEMEL İHTİYAÇLARI İÇİN BİLGİSAYAR KULLANIMINI ÖĞRENECEKLER'
Muhtarların eğitimden geçirildiği kurs hakkında bilgi veren Temel Bilgisayar Kullanım Kursu Usta Öğreticisi Ali Durna, "Kursumuza 15 muhtarımızla başladık. İlimizdeki yaklaşık 150 muhtarın tamamını yavaş yavaş pandemi nedeniyle 15´er kişilik gruplar halinde almaya başladık. Bu kursta muhtarlar temel ihtiyaçlarını görebilecek şekilde; bilgisayarın temel kullanımı, internette arama yapma, internetten dosya indirme ve dosya paylaşma, duyurular, destekler gibi bunları takip edebilecekleri sitelerin tanıtımı, gösterimi, takibi gibi konular hakkında bilgilendiriliyor. Bunun dışında dilekçelerini, tutanaklarını yazabilecekleri programları, temel bilgisayar kullanımı programlarını göstereceğiz. Kursumuz toplamda beş hafta sürüyor. 163 saatlik bir kurs, hafta içi her gün sabah ile öğle arasında sürüyor" diye konuştu.
'HALKIMIZI KUYRUKLARDA BEKLETMEYELİM İSTİYORUZ'
Kurstaki eğitimler sonucunda halka daha güzel hizmet sunabileceklerini söyleyen Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, "Özellikle zamanımız ve çağımız, bilgisayara ile internet çağı oldu. Muhtarlar konusunda bizlere çok iş düşüyor. Dilekçe olsun, resmi yazışmalar olsun, ikametgah olsun, nüfus kayıt örneği olsun, bunların hepsi e-devlet üzerinden bilgisayardan çıkıyor. Bizler de istiyoruz ki vatandaşımızı dilekçe kuyruklarında bekletmeyelim, direk muhtarlıkta imkanlar dahilinde halkımıza yardımcı olalım" diye konuştu.
Bilgisayar kullanımında yetersiz olduklarını belirterek, kurs sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı elde ettiklerini anlatan Ziyaret Köyü Muhtarı Hüseyin Sevinç de, köylünün merkeze gelip kurumlarda, dilekçe sıralarında beklememesi adına bilgisayar eğitimden geçtiklerini söyledi. Her şeyin halkın faydası için olduğunu anlatan Sevinç, muhtarlar olarak bilgisayarı ne kadar iyi kullanırlarsa o kadar mahallelinin işini kolaylaştırabileceklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-28 10:31:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Varto’da Berat Kandili programına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Varto’da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Muş-Kulp karayolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş-Kulp karayolu ulaşıma açıldı
Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şahsa işlem ...
Kaymakam Demirer’den jandarma karakoluna ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den jandarma karakoluna ziyaret
Kaymakam Demirer’den Konakkuran Belde Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den Konakkuran Belde Belediyesine ...
Kaymakam Avcı’dan Çaylar YBO’ya kütüphane müjdesi
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı’dan Çaylar YBO’ya kütüphane müjdesi
Varto’da kar yağışı
YEREL HABERLER Varto’da kar yağışı
Muş´ta, 159 köy ve mezra yolunda karla mücadele
YEREL HABERLER Muş´ta, 159 köy ve mezra yolunda karla mücadele
Muş’ta 159 köy yolu ulaşıma kapandı Muş’ta kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi
YEREL HABERLER Muş’ta 159 köy yolu ulaşıma kapandı Muş’ta kar ...
Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Muş´ta kar yağışı; 88 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Muş´ta kar yağışı; 88 köy yolu kapandı
Kaymakam Avcı, Milli Atlet Sezgin Ataç’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı, Milli Atlet Sezgin Ataç’ı ziyaret etti
Muş’ta 88 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 88 köy yolu ulaşıma kapandı
Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı