Varto’da okçuluk kursu açıldı

– Muş’un Varto ilçesinde, Varto Kaymakamlığı, Varto Belediyesi ile Muş Okçuluk Kulübü tarafından ilk kez ata sporu olan okçuluk kursu açıldı.

Varto Kaymakamlığı, Varto Belediyesi ile Muş Okçuluk Kulübü tarafından ilçede okçuluk kursu başlatıldı. Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen kursa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Muş Okçuluk Kulübü Başkanı Sabahattin Akkış, öğretmen, öğrenci ve sporseverler katıldı. Burada bir konuşma yapan Ertuğrul Avcı, ilçede ata sporu olan okçuluğun yaygınlaştırılması amacıyla böyle bir kursun düzenlendiğini dile getirerek, öğrenci ve vatandaşların bu kurstan yaralanmasını istediklerini söyledi. Varto’da ilk kez okçuluk kursunu açtıklarını belirten Avcı, "Muş Okçuluk Kulübü ile beraber ilk defa öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza ata sporumuz olan okçuluğu tanıtmak için bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu gün öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla sahada beraberiz. İnşallah ileriki zamanlarda da bu işle uğraşan arkadaşlarımız olacak. Ben Muş Okçuluk Kulübü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlk etapta kursa 25 kişinin kayıt yaptığını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, "Kısa sürede sayının 200’lere ulaşmasını bekliyoruz. Burada çocuklarımız için hem amatör hem de profesyonel kurslar verilecek. İnşallah bütün okullarımız ve öğrencilerimiz ata sporumuzdan faydalanacak. İleriki süreçte okullar arasında müsabaka yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanırken, Muş Okçuluk Kulübü Başkanı Sabahattin Akkış da, "Varto Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz bu kursta nasip olursa ata sporu okçuluğu önümüzdeki günlerde daha yaygın ve daha düzgün bir şekilde yapılacak ve belki de ilçemizde olimpiyatlara katılacak kardeşlerimizi çıkaracağız" diye konuştu.

Öğrencilerde okçuluk kursuna katıldıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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