Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi

DHA

Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, `Kar Kaplanları´ olarak adlandırılan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 159 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı. Yüksek kesimlerdeki fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı yollarda adım adım ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen köy yollarının tamamına ulaşımı sağladı. 
`Kar Kaplanları´ mart ayında kar yağışının etkili olduğu Muş'ta, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Kar yağışıyla birlikte kapanan 159 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan karla mücadele ekipleri, zorlu şartlarla mücadele etti. Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı ve adeta kardan tünellerin oluştuğu Üçevler Grup Köy Yolu´nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesine karşı adım adım ilerleyebildi. Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolu kardan temizledi. 
İlkbahar mevsiminin beklentisi içerisindeyken yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını söyleyen İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Dinar, 6 metreye ulaşan kar kalınlığı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olarak çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.
KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Üçevler Grup Köy Yolu´nda çığ tehlikesi korkusuyla yol açma çalışmalarını adım adım sürdürebildiklerini anlatan iş makinesi operatörü Ahmet Yüksel ise, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığını belirtti. Zorlu yol koşullarına rağmen ilerlemekte zorluk çektiklerini ifade Yüksel, iş makineleriyle geçtikleri yerlerde adeta kardan tünellerin oluştuğunu söyledi. Yüksel, buna rağmen bütün köy yollarına ulaşımın başarılı bir şekilde sağlandığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-29 09:02:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Muş'ta 3´ü kar altında 10 araç ile mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş'ta 3´ü kar altında 10 araç ile mahsur kalan 45 ...
Varto’da okçuluk kursu açıldı
YEREL HABERLER Varto’da okçuluk kursu açıldı
Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi
YEREL HABERLER Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi
Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Varto’da Berat Kandili programına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Varto’da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Muş-Kulp karayolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş-Kulp karayolu ulaşıma açıldı
Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şahsa işlem ...
Kaymakam Demirer’den jandarma karakoluna ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den jandarma karakoluna ziyaret
Kaymakam Demirer’den Konakkuran Belde Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den Konakkuran Belde Belediyesine ...
Kaymakam Avcı’dan Çaylar YBO’ya kütüphane müjdesi
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı’dan Çaylar YBO’ya kütüphane müjdesi
Varto’da kar yağışı
YEREL HABERLER Varto’da kar yağışı
Muş´ta, 159 köy ve mezra yolunda karla mücadele
YEREL HABERLER Muş´ta, 159 köy ve mezra yolunda karla mücadele
Muş’ta 159 köy yolu ulaşıma kapandı Muş’ta kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi
YEREL HABERLER Muş’ta 159 köy yolu ulaşıma kapandı Muş’ta kar ...