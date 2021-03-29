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Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor Muş’ta kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı

İHA

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor Muş’ta kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan sarp dağlık yollar, kar kaplanlarının zorlu çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 10 köy, 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu alanda zorlu çalışma yürüttü. İş makinelerinin geçtiği bölgelerde kardan tüneller oluşurken, çığ tehlikesinin bulunduğu zorlu coğrafyada 4 günlük çalışmayla karlı dağları aşan kar kaplanları, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.
Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, “159 köy yolumuz kapalıydı. Bugün itibariyle tüm köy yollarımızı ulaşıma açtık. Şu anda kapalı köy yolumuz kalmadı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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