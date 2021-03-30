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Muş'ta, fırtınada uçan çatılara onarım

DHA

Muş'ta, fırtınada uçan çatılara onarım


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, 24 Mart'ta etkili olan fırtına nedeniyle hasar gören 50'den fazla ev ve iş yerinin çatıları için onarım çalışması başlatıldı.
Saatteki hızı 90 kilometreye varan fırtına, 24 Mart Çarşamba günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu. Fırtınanın en çok hasara neden olduğu Muş'ta birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu. Çevreye savrulan çatılar, zor anlar yaşatırken, park halindeki birçok otomobilde de hasar oluştu. Hasar gören otomobiller, sanayiye götürülürken, çatılarda onarım çalışmalarına başlandı.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki sitede yer alan 4 blokta başlatılan onarım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren site yöneticisi Ekrem Apat, fırtına nedeniyle büyük hasar meydana geldiğini ve AFAD ekiplerinin de gerekli incelemeleri yaptığını söyledi. Zararlarının 50 bin TL civarında olduğunu ve giderek yükseldiğini belirten Apat, destek beklediklerini vurguladı.
Bina sahibi Davut Balkan ise kentte 50´den fazla çatıda hasar oluştuğunu söyledi. Apartman çatısının iki taraftan da hasar görerek, fırtına nedeniyle savrulduğunu belirten Balkan, kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. Zararlarının 20 ile 25 bin TL arasında olduğunu anlatan Balkan, hasar gören çatı malzemelerini bir daha kullanamayacakları için çöpe attıklarını dile getirdi. 
Fırtınada çatılarda oluşan hasar sonrası işlerinde yoğunluk yaşandığını belirten çatı işçisi Nihat Aktaş da 7 ile 10 bin TL arasında çatı basına kazanç elde ettiklerini söyledi. Yaklaşık 5 kişi ile onarım çalışması yaptıklarını anlatan Aktaş, "Muş´ta şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Hasar gören çatılarda onarım çalışması yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-30 09:34:19

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