Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği

DHA

Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre, mavi kategorideki 'düşük riskli' illerden sarı kategorideki 'orta riskli' illere geçen Muş'ta, tedbirler artırıldı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili halkı sürekli uyaran polis ekipleri, uyulmadığı takdirde cezai işlem uyguluyor. Kent sakinleri, herkesin tedbirlere tam uymasıyla tekrar mavi kategoriye geçilebileceğini söyledi. 
Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre, mavi kategori sonrası vaka artışıyla sarı kategorideki 'orta riskli' 10 il arasında yer alan Muş'ta, tedbirler elden bırakılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Tedbirleri ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanıyor. Kentte özellikle iş yeri sahipleri ve çalışanlar, işletmelerin kısıtlama dolayısıyla kapanmaması için kurallara tam uymaya özen gösteriyor. Kent sakinleri, herkesin tedbirlere tam uymasıyla tekrar mavi kategoriye geçilebileceğini dile getiriyor. 
BAŞKAN ASYA: DAHA DİKKATLİ OLMAYILIZ
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, düşük riskli iller arasında olmanın sevincini yaşarken, orta risk grubunda yer almaya üzüldüklerini söyledi. Başkan Asya, halkın tedbirleri elden bırakmayıp, daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Maskeye, sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Hijyeni elden bırakmamak üzere inşallah bir kez daha maviye dönüp, bu musibetten de ülke olarak, insanlık olarak kurtulmuş olmanın yolunu bulacağız" dedi.
Müşterilerine girişte kolonya ve dezenfektan uzatan, maskesi olmayanlara da maske veren Sebahattin Menteş ise "Muş 2 hafta öncesine kadar mavi renk ile düşük risk grubundaki iller arasındaydı. Şu an sarı renk ile orta risk grubundaki iller arasında. Bu da bizim için gerçekten çok üzücü bir durum. Esnaf olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımıza söylemeye çalışıyoruz. Hijyen kuralları, maske ve mesafe konusunda sürekli uyarıda bulunuyoruz. Tabi bununla beraber evlerimizde hastalarımız, yaşlılarımız var. Bu bir vebaldir. Onların günahına da girmemek gerekir. O yüzden bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Kurallara uymalarını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-31 11:08:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt’te 'Kırmızı Çizgi' Uygulaması
YEREL HABERLER Malazgirt’te 'Kırmızı Çizgi' Uygulaması
Muş’ta ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
YEREL HABERLER Muş’ta ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
Varto’da ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
YEREL HABERLER Varto’da ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini ...
İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan ...
Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
YEREL HABERLER Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
Muş'ta, fırtınada uçan çatılara onarım
YEREL HABERLER Muş'ta, fırtınada uçan çatılara onarım
Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
YEREL HABERLER Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor Muş’ta kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar ...
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
YEREL HABERLER Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu ...