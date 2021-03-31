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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirer başarılı sporcuları ödüllendirdi

İHA

Kaymakam Demirer başarılı sporcuları ödüllendirdi

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, atletizm şampiyonalarında başarı elde eden sporcuları ödüllendirdi.
Kaymakamlık makamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Karataş, Malazgirt İlçe Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş ve genç sporcuları ağırlayan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Türkiye şampiyonalarında birçok başarıya imza atan atletlerle gurur duyduğunu söyledi. Kaymakamlık olarak her zaman sporcuları desteklerini ifade eden Demirer, "Emeği geçen hocalara ve ailelere teşekkür ediyorum. Umarız hepsi ilerde milli takımda altın madalyalar kazanırlar. Biz başarıyı duyunca çok gururlandık. Daha güzel başarılara imza atmaları için kaymakamlık olarak her daim yanlarında ve destekçileri olacağız" dedi.
Malazgirt İlçe Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş ise Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Sporcularımıza şampiyona öncesi moral oldu. Kaymakamız Yiğit Yaşar Demirer’e sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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